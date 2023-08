Calciomercato Juve, Angelozzi: “È quasi fatta per Kaio Jorge e Soulé. Decideranno loro”

La Juventus continua a muoversi sul fronte cessioni. Ci sono giocatori che potrebbero far parte del progetto futuro ma che in questo momento troverebbero poco spazio. Tra i giovani in cerca di minutaggio ci sono Kaio Jorge e Matìas Soulè, entrambi destinati a giocare nel Frosinone in prestito.

Angelozzi parla del doppio colpo

Durante il pre-gara, il ds Guido Angelozzi ha parlato della trattativa tra Juventus e Frosinone per il prestito dei due attaccanti: “Spero vada bene,siamo a buon punto. Vediamo tra oggi e domani, decideranno i calciatori se sposare il progetto Frosinone. Noi ne saremmo orgogliosi. Con la Juventus abbiamo un buon rapporto, siamo quasi d’accordo. Mancano pochissime cose, ma se prirma non ci sono le firme sto sempre sull’attenti”.