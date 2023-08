Calciomercato Juventus, si pensa al colpo last minute: Giuntoli ci prova

L’attacco della Juventus si potrebbe definire completato se non per la situazione di Kean. Il giovane attaccante italiano non convince del tutto Max Allegri e potrebbe essere una pedina per monetizzare e puntare magari su altri obiettivi. L’idea è quella di puntare su un profilo più esperto e che possa dare una mano a Milik e Vlahovic. L’indiziato numero uno è Domenico Berardi.

Calciomercato Juventus, Berardi al posto di Kean

I bianconeri sarebbero ancora molto interessati alla punta classe 1994 della nazionale azzurra, e, qualora dovessero verificarsi le giuste condizioni, potrebbe sferrare un altro attacco ai neroverdi negli ultimissimi giorni di mercato.