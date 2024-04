La Juventus ha messo in porto numerose trattative con il Genoa negli ultimi anni. I rapporti tra le due società sono eccellenti e, sulla base di questo, Giuntoli potrebbe provare a sorpassare l’Inter nella trattativa per Gudmundsson.

Calciomercato, Juve e Inter su Gudmundsson, ma attenti al Tottenham

La Juventus sperava nella trattativa con Felipe Anderson. Adesso che la possibilità di portare il centravanti della Lazio a Torino è sfumata, i bianconeri hanno spostato l’obiettivo su Gudmundsson del Genoa. L’attaccante islandese è però obiettivo dell’Inter già da diversi mesi, è già derby tra le due squadre. Il Genoa non ha intenzione di far partire il suo gioiello a meno di 25/30 milioni di euro.

La Juve ha sondato il terreno per Albert Gudmundsson nei mesi passati, stessa cosa che ha fatto l’Inter. L’islandese piace ai nerazzurri, ma non è un promesso sposo della Beneamata. La partita resta aperta in questi mesi, e non ci sono solo Juve ed Inter, al tavolo delle trattative siederà anche il Tottenham. La Vecchia Signora, come già anticipato, per portare via il 26enne islandese da Genova può giocare pure la carta contropartite, cosa che al Genoa piace. Alla società del Grifone piace da tempo Enzo Barrenechea, ora in prestito al Frosinone. Il Genoa in quel ruolo, attualmente, ha Badelj e Strootman a scadenza il 30 giugno. Se il primo viaggia verso il rinnovo, l’ex Roma potrebbe salutare e proprio il metronomo argentino sarebbe il sostituto ideale.