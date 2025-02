Calciomercato Juve, Hancko bloccato per giugno

La prossima estate Hancko sarà bianconero. Come riportato da Calciomercato.com, la Vecchia Signora ha avuto successo nella trattativa con il club olandese per l’acquisto del difensore.

Juve – Hancko, le cifre del colpo bianconero

Per l’acquisto dello slovacco – che comunque avverrà a giugno – le due società si sono accordate per 22 mln. Invece, per il calciatore è previsto un contatto quinquennale da 2,5 mln a stagione.

In questo modo la Juventus si aggiudica un calciatore duttile – Hancko può giocare anche terzino sinistro in quanto mancino – e forte fisicamente, aggiudicandosi così un interessante rinforzo per la prossima stagione.

Nel frattempo i bianconeri si preparano al prossimo impegno di Serie A, in cui la squadra scenderà in campo contro il Como di Fabregas. Motta è a caccia dei tre punti per cercare di migliorare un stagione piuttosto altalenante.