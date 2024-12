Tra i tanti nomi presenti nell’agenda bianconera non manca quello di Luiz Felipe. Il difensore infatti, dopo la rescissione con Al-Ittihad risulta svincolato e potrebbe essere il nome giusto per la difesa della Juve.

Juve, un colpo a parametro zero?

Inoltre – secondo le ultime voci di mercato – Giuntoli starebbe sondando il classe ’97 per avviare un eventuale trattativa che porterebbe il calciatore a Torino.

L’operazione non dovrebbe essere complicata, ma non manca la concorrenza del Napoli che sta valutando vari profili per la difesa per accontentare le richieste di Antonio Conte.

Luiz Felipe, le dichiarazioni di Tare

L’ex ds della Lazio – che porto il difensore nella capitale – si espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, affermando:

“È un giocatore molto forte, è stato nel giro della Nazionale italiana. Appena arrivato alla Lazio divenne un titolare inamovibile e quella era la Lazio di Simone Inzaghi. La sua caratteristica principale? È molto molto forte fisicamente, gioca d’anticipo, a me ha sempre ricordato Fabio Cannavaro, è un difensore estremamente attento. Se il Napoli dovesse riuscire a prenderlo farebbe un grandissimo acquisto.”

Mentre Tare elogia le qualità del giocatore, sia la Juve che il Napoli continuano a seguire il calciatore. Non resta dunque che attendere l’inizio del mercato per capire quale sarà la prossima destinazione di Luiz Felipe.