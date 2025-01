Calciomercato Juve, interesse dalla Premier per Douglas Luiz l Le ultime

Douglas Luiz potrebbe tornare in Inghilterra. Infatti – secondo le ultime voci di mercato – varie squadre vorrebbero acquistare il calciatore.

Douglas Luiz, le difficoltà in bianconero

Nonostante l’avventura del centrocampista a Torino sia iniziata solamente la scorsa estate, il giocatore potrebbe già salutare la Juventus. Poche presenze – solamente 14 – e prestazioni sotto tono questi gli elementi che favoriscono un eventuale cessione del brasiliano che potrebbe tornare in Premier alla ricerca di un maggior minutaggio.

Juve, i club interessati a Douglas Luiz

Primo tra tutti sembra essere l’Arsenal. I Gunners già dalla scorsa estate seguivano il classe’98 e adesso potrebbero sfruttare il suo scarso impiego per acquistarlo.

Seguono Tottenhan e Fullham, senza dimenticare il Manchester United.

Per adesso però non ci sono ulteriori informazioni su un eventuale trattativa, non resta quindi che aspettare le prossime settimane per capire come si evolverà l’esperienza di Douglas Luiz alla Juventus.