Calciomercato Juve, sfida con il Galatasaray per Skriniar

L'ex Inter potrebbe tornare in Italia

Con la vicina apertura del calciomercato si “scalda” la pista Skriniar. Come riportato dal Corriere dello Sport, lo slovacco vorrebbe lasciare il Psg già da gennaio.

Juve, l’apertura di Skriniar

Inoltre – secondo le ultime indiscrezioni – il difensore sarebbe disposto a spalmare il suo ingaggio in più anni, al fine di favorire una suo cessione, magari proprio in bianconero.

La Juve infatti, sta seguendo il classe ’95 già da diverso tempo e sembra essere la favorita per un eventuale operazione, ma occhio alla concorrenza.

Skriniar, il pressing del Galatasaray

Nelle ultime ore il giornalista turco Zafer Ertas ha riportato come la dirigenza del Psg avrebbe dato il via libera al club turco per aprire una trattativa con Skriniar.

In questo caso, il Galatasaray diventerebbe la concorrente diretta della Juventus e potrebbe soffiare il calciatore ai bianconeri.

Nonostante l’evidente volontà di Skriniar di lasciare Parigi già a gennaio, l’operazione resta nel campo delle ipotesi, ma con l’avvicinarsi del mercato dovrebbero trapelare maggiori informazioni sulla trattativa.