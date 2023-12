Il futuro di Alex Sandro alla Juventus è sempre più in bilico. Secondo quanto riporta TuttoSport, il difensore dopo 9 anni è pronto a chiudere nel migliore dei modi il proprio ciclo in bianconero. L’obiettivo fissato è scudetto o Coppa Italia, diremmo l’ideale per cancellare gli ultimi due anni dove il rendimento del giocatore è completamente calato per l’avanzare dell’età e altri fattori.

Per Alex Sandro c’è l’opzione Turchia

La separazione tra Alex Sandro e la Juventus a giugno appare inevitabile. Per il giocatore, l’ipotesi principale è un ritorno in Brasile, anche se ci sarebbe l’opzione Turchia che permetterebbe al difensore di restare in Europa a buoni livelli e allo stesso tempo di non abbassare troppo le pretese in termini di stipendio.