La Juventus è alle prese con diverse operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita, in vista delle programmazione della rosa per la prossima estate. Il club bianconero deve sbrogliare alcune situazioni contrattuali: una su tutte è quella del difensore brasiliano Alex Sandro. Il contratto del giocatore ex Porto scade a Giugno del 2024 e, come riporta tuttojuve.com, è certo il suo addio dalla Juventus. La destinazione del classe 1991 è ancora incerta ma nelle ultime ore si è fatto avanti il Santos, club storico appena retrocesso.

Alex Sandro potrebbe chiudere la carriera in patria

Il Santos è un club glorioso che, però, è appena drammaticamente retrocesso. Alex Sandro potrebbe così non solo chiudere la carriera in patria ma contribuire al fondamentale ritorno del club nella Serie A brasiliana. Il club verdeoro vorrebbe fin da subito regalare un colpo ad effetto, anche se è ancora molto forte l’interesse di alcuni club turchi sul giocatore.