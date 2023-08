Calciomercato Juventus, Allegri ha definito gli obiettivi | Ecco le sue richieste

Dopo gli addii di Bonucci e Cuadrado, la Juventus ha perso un po’ di esperienza, anche se in rosa sono presenti giocatori di lunga data come Rabiot, Perin, Rugani o Szczesny. Nonostante ciò, stando a quanto riportato da La Repubblica, Massimiliano Allegri avrebbe chiesto a Giuntoli l’acquisto di giocatori esperti. Il tecnico toscano sa benissimo che per vincere non basta il talento, ma servono personalità ed esperienza. Proprio per questo motivo il Football Director del club bianconero sta puntando fortissimo su Kessié e su Castagne.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole esperienza

La trattativa per Kessié procede a passi lenti, anche se Juve e Barcellona sembrano aver già trovato un accordo sulla formula del prestito con diritto di riscatto, mentre per l’ex Atalanta manca soltanto l’accordo con il Leicester. Inoltre, nelle ultime ore è emerso anche il nome di Lucas Vasquez, giocatore del Real Madrid che potrebbe lasciare i Blancos in questa sessione di mercato. La sua esperienza e la sua duttilità sono stati gli elementi fondamentali per convincere la Juventus a puntare su di lui. Dalla Spagna è trapelato che il club bianconero e il Real hanno già trovato un accordo sulla base di 7 milioni di euro, anche se per ora manca l’ok del giocatore.