Calciomercato Juventus, lo scambio Lukaku-Vlahovic prende corpo | Le ultime

L'attaccante ex Inter potrebbe presto tornare in serie A

Dopo l’apertura del Chelsea allo scambio tra Lukaku e Vlahovic, si continua a lavorare alla trattativa visto che ci sono ancora tante cose da sistemare, a cominciare dalle difficoltà economica considerato che i due attaccanti hanno due stipendi differenti. E proprio di questi dettagli ha parlato Gianluca Di Marzio, esperto di mercato ai microfoni di Sky Sport: “Come raccontato nelle scorse ore, il Chelsea ha aperto alla possibilità di inserire Dusan Vlahovic come contropartita da inserire nella trattativa che porterebbe Romelu Lukaku alla Juventus. E’ entrata nel vivo la trattativa che coinvolge Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. A giugno il Chelsea non prendeva in considerazione questa possibilità poiché aveva ricevuto una proposta da 50 milioni di euro dall’Arabia Saudita per il belga e, inoltre, per l’interesse dell’Inter di riportare l’attaccante a Milano”.

Calciomercato Juventus, Lukaku viaggia verso Torino

E poi ancora: “Ora invece, per Lukaku, è rimasta soltanto la Juventus: per questo i Blues hanno aperto a Vlahovic con il quale devono ancora trovare l’intesa contrattuale. Oggi ci sono stati dei contatti tra i club ma c’è ancora differenza sul conguaglio economico.

Il compromesso può essere un conguaglio intorno ai 30-35 milioni di euro in favore della Juventus che, però, ha chiesto di più considerando l’età dei due giocatori e anche l’ingaggio. Si andrà avanti nei prossimi giorni per continuare in una strada diventata quasi obbligata per entrambi i club che sono decisi di questa operazione di mercato”.