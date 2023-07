Calciomercato Juventus, Chelsea su Vlahovic | Pronto lo scambio con Lukaku

Arrivano nuovi dettagli per quanto riguarda il possibile scambio Lukaku-Vlahovic. Il Il Chelsea in queste ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha aperto allo scambio visto che agli inglese non dispiacerebbe avere il calciatore serbo anche se la trattativa potrebbe sorgere diversi problemi, a cominciare da quelli economici.

Calciomercato Juventus, tutto su Lukaku

Diverse infatti sono le cifre d’ingaggio e cartellino rappresentate dall’ex Inter e dal calciatore classe 2000, visto che la Juventus si aspetta un sostanzioso conguaglio economico più il cartellino del calciatore belga. E poi c’è sempre il problema ingaggio, scoglio però che la Juventus proverà a sorvolare nelle prossime ore anche se la trattativa resta difficile.