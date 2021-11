Calciomercato Juventus, Allegri ne fa fuori tre: rivoluzione totale

Il club di Agnelli è pronto a ribaltare la rosa dell’allenatore toscano già da gennaio.

L’inizio fallimentare(almeno in campionato) porterà la famiglia Agnelli a prendere soluzioni drastiche a cominciare dalla prossima sessione di mercato. Massimiliano Allegri, che da tempo chiedeva acquisti mirati, si aspetta due nuovi rinforzi con l’anno nuovo, ma prima come sempre bisognerà sfoltire la rosa visto che sono diversi i giocatori non utilizzati dall’allenatore toscano sia per motivi contrattuale che tecnici.

Juventus, Bernardeschi l’unico a rimanere?

Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi sono ormai prossimi alla scadenza di a giugno 2022 hanno ampie probabilità di lasciare il club bianconero. Probabile una loro cessione già da gennaio per monetizzare il più possibile e investire su quei due ruoli che tanto chiede Allegri ovvero un centrocampista e un attaccante centrale.

L’unico che potrebbe far vacillare il ds Cherubini è Bernardeschi, giocatore dalle grandi capacità ma discontinuo visto che non sempre ha trovato spazio nella formazione bianconera.

Il giocatore, chiuso da Dybala, Chiesa e Kean dovrà dimostrare di meritarsi il prolungamento del contratto sul campo altrimenti la dirigenza bianconera prenderà altre strade visto che già da ora sta pianificando le strategie per i prossimi mesi.