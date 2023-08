Calciomercato Juventus, Allegri tra Lukaku e Vlahovic | L’ex allenatore dice la sua

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Cesare Prandelli ha parlato del possibile scambio tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

Prandelli: “Vlahovic è indiscutibile”

Queste le parole dell’ex allenatore della Nazionale e della Fiorentina: “Non rinuncerei a Dusan per Lukaku – ha assicurato -. Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile. DV9 ha 23 anni, Lukaku 30. Il serbo in prospettiva può diventare più forte del belga. E quando si toglierà un po’ d’ansia, varrà più di cento milioni. Poi se Lukaku andasse alla Juventus non sarei sorpreso”, ha concluso così il tecnico,