Dopo Soulè, il Frosinone è pronto a investire ancora su un talento della Juventus. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club di Stirpe sarebbe ad un passo da Huijsen, giovane centrale della Juventus.

Calciomercato Juventus, Huijsen raggiuge Soulè e Kaio Jorge

“Il Frosinone è sempre più vicino a chiudere il prestito di Huijsen, difensore classe 2005 della Juventus. Sul centrale c’erano anche altri quattro club dalla Serie A (Sassuolo, Salernitana, Verona ed Empoli) ma anche diverse squadre dall’estero: Granada, Young Boys e Newcastle. Mancano però pochi dettagli per chiudere l’ennesimo prestito tra le due società. Il giovane olandese, infatti, in giallazzurro ritroverà Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea. Le due squadre proveranno a chiudere dopo la prossima partita di campionato in cui si affronteranno, in programma sabato 23 dicembre alle 12:30. Si aspetterà poi l’inizio del mercato per formalizzare l’operazione. Huijsen ha debuttato con la prima squadra della Juventus nel finale della gara contro il Milan a San Siro in questa stagione. Arrivato dalle giovanili del Malaga nel 2021, ha giocato sia con la Primavera bianconera che con la Next Gen”.