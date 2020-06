Calciomercato Juventus, Arthur a Torino: visite mediche per il brasiliano

Calciomercato Juventus Arthur a Torino

Arthur Melo è a Torino per effettuare le visite mediche prima di diventare un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Come si vede in una serie di video circolanti sul web, il centrocampista brasiliano del Barcellona è arrivato all’aeroporto di Caselle la scorsa notte, in compagnia dei medici blaugrana, a bordo di un aereo privato.

Oggi sono in programma le visite mediche al J Medical sia di Arthur che di Pjanic, che dovrebbe trasferirsi al Barcellona. Arthur dovrebbe firmare con la Juventus un contratto di cinque anni