Calciomercato Juventus, Bernardeschi rinnova a una condizione

Il club bianconero sta lavorando alla situazione rinnovi, a cominciare da quelli a scadenza 2022.

In attesa di nuovi acquisti, la Juventus sta lavorando in ottica rinnovi. Diversi sono i giocatori che andranno a scadenza il prossimo 30 giugno e che dovranno prolungare il proprio contatto con la società bianconera.

La società di Agnelli vuole dare priorità ai rinnovi di Cuadrado, Dybala e Bernadeschi, considerati importanti per Allegri visto che il tecnico difficilmente rinuncia a loro. Se con Cuadrado e Dybala un principio di accordo c’è, che porterà i due calciatori nelle prossime settimane a firmare i prolungamenti dei contratti, con Bernardeschi la situazione è però più complicata.

Juventus, si lavora al rinnovo di Bernardeschi

Il giocatore della Juventus e della Nazionale in queste ore è al centro dei rumors per via del rinnovo con la società bianconera. Il giocatore, convocato da Roberto Mancini per la sfida contro la Svizzera, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2022.

Il club di Agnelli sarebbe intenzionato a proporre il rinnovo al giocatore ad una condizione a patto che il giocatore riduca il proprio ingaggio o spalmi lo stipendio in più anni visto che il calciatore attualmente guadagna 4 milioni di euro netti.