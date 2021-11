Juventus, le condizioni di Chiellini: il comunicato

Chiellini è già rientrato a Torino dove rimarrà in osservazione per capire i tempi di recupero

Il difensore salterà Italia-Svizzera in programma venerdì

Giorgio Chiellini salterà Italia-Svizzera in programma a Roma nella serata di venerdì e decisiva per determinare la classifica del girone di qualificazione per i Mondiali in Qatar del 2022. Nuovo stop quindi per il capitano della Juventus e della Nazionale che aveva risposto alla convocazione di Roberto Mancini, nonostante già avesse alcuni problemi fisici che lo avevano costretto a saltare Juve-Fiorentina, ultima partita prima della sosta

Per Chiellini si tratta di problemi legati al tendine di Achille sinistro, come si legge nel comunicato rilasciato questa mattina sul sito ufficiale della Juventus: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Giorgio Chiellini questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo tendinea del tendine di Achille di sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente“.