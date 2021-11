Calciomercato Juventus, occasione a centrocampo: arriva dalla Bundesliga

Il centrocampista è in scadenza di contratto a fine anno

L’ultima suggestione per il centrocampo della Juventus arriva dalla Germania. La società bianconera sarebbe infatti interessata a Denis Zakaria, mediano attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Il suo nome porta a una pista concreta anche in virtù del fatto che, essendo in scadenza di contratto e senza alcuna intenzione di rinnovare, potrebbe sbarcare a Torino a parametro zero.

Denis Zakaria è anche un obiettivo della Roma con Mourinho che già da questa estate caldeggiava il suo nome. Poi il centrocampista classe ’96 ha deciso di rimanere in Germania per la quinta stagione di fila al Borussia dove ha già totalizzato ben 138 presenze tra Bundesliga, Champions League e coppa di Germania. I tifosi della Juventus avranno modo di vedere le sue qualità nella decisiva gara che la Nazionale di Mancini giocherà contro la Svizzera a Roma.