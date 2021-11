Calciomercato, Roma e Juve in affari: scambio all’orizzonte

Il giocatore, poco impegnato da Allegri è in uscita dal club bianconero.

Mourinho l’ha ribadito a gran voce, questa Roma per competere ha bisogno di rinforzi. L’allenatore portoghese dopo le ultime prestazioni fatte di errori arbitrali e difensivi ha chiesto determinati acquisti per il mese di gennaio, a cominciare da un terzino destro e un centrocampista considerate le priorità per Mourinho.

Con Zakaria sempre sullo in primo piano, lo Special One avrebbe chiesto un altro acquisto a centrocampo visto che nelle sue idee non vengono considerati Diawara, Darboe e Villar che a gennaio finiranno nella lista dei cedibili e che hanno mercato. Per sostituire due dei tre centrocampisti spunta un nuovo nome.

Juventus, scambio Ramsey – Villar con la Roma?

Insieme alla Roma una squadra che è in difficoltà e anche lei deve acquistare un paio di giocatori sotto consiglio dell’allenatore è proprio la Juventus di Allegri che deve tornare a primeggiare in campionato e possibilmente in Champions League.

La società di Agnelli prima di acquistare deve cedere e per questo avrebbe proposto nelle ultime ore Ramsey alla Roma. Il giocatore gallese in questo campionato ha collezionato appena 5 presenze con la maglia della Juventus, così come Villar con la Roma, che Mourinho ha schierato sempre come trequartista.

Potrebbe nascere uno scambio tra le due società con la Juventus contribuirebbe a parte dell’ingaggio per il giocatore gallese visto che il centrocampista juventino guadagna 10 milioni di euro netti. Il giocatore potrebbe servire a Mourinho vista l’esperienza europea del giocatore ma anche la duttilità del giocatore.