Calciomercato Juventus, bloccato il giovane terzino | i dettagli

Si sta evolvendo in maniera importante il calciomercato della Juventus. Dopo l’acquisto di Weah, che sosterrà le visite mediche nella giornata di giovedì per poi mettere la firma sul nuovo contratto, e il rinnovo di Rabiot, i bianconeri continuano a pensare al mercato in entrata. Un altro obbiettivo della Vecchia Signora sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo.

Parisi-Juve ci siamo, l’Empoli sceglie la contropartita

Fabiano Parisi ha scelto la Juve dopo che altri grandi club gli hanno fatto delle proposte. Il terzino della Nazionale U21 si dovrebbe trasferire a Torino per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Oltre al cash, i bianconeri offriranno una contropartita tra Ranocchia e Soulé. Il giocatore che raggiungerà la Toscana lo sceglierà direttamente l’Empoli.