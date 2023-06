Calciomercato Juventus, dalla Spagna rilanciano l’interesse per il difensore

La Juventus prova a puntellare la sua difesa con innesti di qualità a prescindere dalle situazioni di Bremer e Alex Sandro: l’obiettivo di Allegri è quello di avere una profondità di rosa importante e aggiungere qualità ed esperienza.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rilanciano l’interesse per Pau Torres

Come riportato da Marca, Pau Torres potrebbe finire in Serie A o in Premier League, visto che sarebbe seguito con grande interesse da Juventus ed Aston Villa: i bianconeri, comunque, non avrebbero ancora presentato un’offerta al Villarreal per il giocatore, probabilmente in attesa di mettere a segno qualche cessione.