Calciomercato Juventus, nuovo difensore nel mirino: Manna al lavoro

La Juventus sta iniziando un nuovo capitolo della sua storia e lo farà con Manna come direttore sportivo, aspettando Giuntoli. Intanto i bianconeri devono sfoltire la rosa ed inserire forze fresche efficaci al gioco di Allegri. Un nome che potrebbe essere in partenza è quello di Alex Sandro, nonostante sia scattato il rinnovo automatico. Il brasiliano non rientra più nei piani del tecnico livornese e si pensa già ad un sostituto.

Calciomercato Juventus, Mario Hermoso per la fascia

La Juventus sta pensando a Mario Hermoso come possibile sostituto di Alex Sandro. Lo spagnolo è in forza all’Atletico Madrid è il suo contratto scadrà a giugno del 2024, ma i Colchoneros potrebbero lasciarlo partire davanti ad una buona offerta. Il classe 95 piace ad Allegri e vedremo se tenterà il colpo Manna oppure si attenderà l’arrivo di Giuntoli per intavolare la trattativa.