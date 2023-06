Calciomercato Juventus, clamoroso dall’Inghilterra: bianconeri su Lukaku

Le ultime indiscrezioni che provengono dall’Inghilterra hanno dell’incredibile. Secondo quanto riportato da The Telepragh, la Juventus avrebbe individuato Romelu Lukaku come il sostituto di Dusan Vlahovic, il quale sembra sempre più vicino al Chelsea.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri seguono Lukaku

Difficile dire se si tratti di Fantamercato o meno, anche se la pista sembra abbastanza concreta. Sulle tracce di Lukaku, però, ci sono anche Milan e Inter, con quest’ultima che occupa un posto speciale nel cuore dell’attaccante ex Everton. Molto dipenderà sicuramente dalla volontà del belga, anche se risulta abbastanza difficile, se non impossibile che egli “tradisca” i tifosi interisti e trasferirsi presso una delle 2 rivali. Non sarà dunque una trattativa facile per la Juventus, ma nel Calciomercato tutto è possibile.