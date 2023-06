Calciomercato Juventus, il post Alex Sandro arriva dalla Liga | Il nome

Tante incognite sul mercato della Juve che ha bisogno di sfoltire la rosa grazie a qualche cessione importante. Tra queste c’è Alex Sandro che ha prima rinnovato e poi fatto fuori dal progetto della società. Sul brasiliano c’è l’interesse del Galatasaray e qualche club arabo. Intanto, però, i bianconeri hanno individuato il sostituto nel ruolo di terzino.

L’erede dal brasiliano arriva dalla Spagna

Tra i diversi nomi circolati nelle ultime settimane per la catena di sinistra ce n’è uno che riguarda il derby della Mole. Ebbene sì, perché oltre alla Juve, c’è anche il forte interesse del Torino sul giocatore. Stiamo parlando di Marcos Acuna, argentino classe ’92 in uscita dal Siviglia che ha eliminato proprio i bianconeri in semifinale nella scorsa edizione dell’Europa League.