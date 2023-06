Calciomercato Juventus, senza Europa Allegri può perdere un fedelissimo

La Juventus deve ancora fare i conti con la sentenza Uefa che stabilirà le sorti della squadra bianconera: indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di un possibile patteggiamento con esclusione dalla prossima Conference League. In questo caso si potrebbero prospettare scenari di mercato che non escluderebbero cessioni inaspettate.

Calciomercato Juventus, Fenerbahce su Perin: senza Europa può partire

Come riporta la Gazzetta dello Sport, un’eventuale squalifica potrebbe riguardare soprattutto alcuni giocatori delle seconde linee come Mattia Perin: per la Juventus non sarebbe in discussione, ma senza Europa il suo spazio sarebbe limitato e potrebbe chiedere di trovare un’altra soluzione. In tal senso, per il quotidiano, sono attivi i contatti fra il suo entourage ed il Fenerbahce.