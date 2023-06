Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per Rabiot | Ecco quando firma

In casa Juventus si continua a lavorare al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ex Psg, avrebbe deciso di legarsi per un’altra stagione con il club bianconero, vista anche la volontà di Allegri di tenere il calciatore, che ha realizzato 13 gol in maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, mercoledì la firma di Rabiot

L’accordo tra le parti sarebbe stato trovato a Saint-Tropez, con il calciatore che secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” firmerà mercoledì il prolungamento di contratto con la società di Ferrero.