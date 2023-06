Calciomercato Juventus, più Rabiot che Milinkovic | Ecco perchè

“Milik c’è, la Juve ora vuole Rabiot“. Si perchè dopo la conferma del calciatore polacco, è questo il titolo fatto in prima pagina dal “Corriere dello Sport”. L’allenatore dopo il “primo rinforzo si fa per dire) ora vuole tenere anche il calciatore ex Lione, in scadenza di contratto, tenendo calda però anche la pista che porta a Milinkovic-Savic, che potrebbe essere l’eventuale sostituto del francese.

Calciomercato Juventus, tre offerte per un grande colpo

Aspettando gli acquisti però il ds Manna sta lavorando anche sul fronte cessione visto che sia MCKennie che Zakaria e Arthur, potrebbero lasciare presto il club bianconero, considerato che le offerte non mancano per i 3 calciatori.