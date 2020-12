Calciomercato Juventus: Guardiola pronto all’assalto per un difensore bianconero

Dopo la campagna estiva di rafforzamento sembrerebbe che il Manchester City di Guardiola sia ancora alla ricerca di un centrale difensivo top per completare il reparto.

Non sono bastati gli acquisti estivi di Akè dal Bournemouth e Ruben Dias dal Benfica, il Manchester City è ancora alla ricerca di un centrale difensivo per completare un quartetto con pochi eguali in Europa. Oltre ad Akè e Dias, il City dispone in rosa anche di Aymeric Laporte e John Stones, il difensore inglese ex Everton però sembra non aver mai convinto del tutto il manager spagnolo, che a questo punto vorrebbe un nuovo difensore.

Secondo le informazioni trattate dal portale spagnolo Todofichajes.com, Pep Guardiola avrebbe espressamente chiesto l’ingaggio del centrale juventino Leonardo Bonucci, da sempre pupillo del tecnico per la sua capacità di saper impostare l’azione da dietro. Al momento però non sembrano essere grossi margini per una trattativa dato che il contratto del difensore scadrà nel 2024 e al momento è l’erede designato come capitano, pronto a prendere definitivamente la fascia da capitano quando Chiellini appenderà le scarpette al chiodo.