Calciomercato Juventus, Chiesa disposto a tutto, anche al taglio stipendio, pur di tornare: i dettagli

L’amore per la Vecchia Signora non è stato mai un segreto da parte di Federico Chiesa che, oggi, potrebbe regalare al calciomercato Juventus un ritorno inaspettato. L’ex Fiorentina, oggi al Liverpool, è pronto a tornare in Serie A Tim. La Juventus, d’altra parte, è pronta ad accoglierlo.

Calciomercato Juventus, pronti ad accogliere Chiesa

La situazione attuale, tra Chiesa-Juve, è che Federico vuole i bianconeri ed i bianconeri vogliono lui. A distanza di un anno e mezzo da quando se n’è andato in Inghilterra, ora il possibile ritorno a Torino scalda il mercato italiano.

Con la maglia del Liverpool ha messo insieme 529 minuti e 2 gol in stagione (per un totale, dal 2024, di 36 presenze tra le varie competizioni con appena cinque reti) e non è sfuggito il suo sorriso ironico quando è stato richiamato in panchina da Slot durante l’ultimo match in F.A. Cup. Un’esperienza quasi da dimenticare per il giocatore. L’ex giocatore alla Juventus, attualmente, sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio rispetto ai sei milioni di euro a stagione che percepisce in Inghilterra, pur di ritrovare continuità sul campo. Gesto apprezzato a Torino anche se poi bisogna convincere il Liverpool a rivedere la richiesta economica. Nel caso in cui i Reds opponessero resistenza, la Juve, con i suoi dirigenti, ha già due alternative importanti pronte: uno tra Daniel Maldini e Gudmundsson.