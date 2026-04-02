Inter-Roma, probabili formazioni: Lautaro scalpita, pronto a partire titolare

Una domenica di Pasqua con il botto in Serie A Tim, con il big match a San Siro: Inter-Roma. In questa domenica di Pasqua l’attenzione si sposta sullo scontro tra Inter e Roma che può essere decisivo per lo Scudetto e per la corsa Champions League. Le formazioni, guidate da Cristian Chivu e Gian Piero Gasperini, si ritroveranno domenica 5 aprile 2026 alle ore 20:45 a San Siro.

Inter-Roma, probabili formazioni

Inter. Buone notizie per Cristian Chivu: Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo durante la sosta. L’argentino punta a una maglia da titolare accanto ad uno tra Pio Esposito e Thuram. In difesa, Carlos Augusto sarà assente per squalifica, con Bastoni pronto a tornare dal 1’ sul centrosinistra. Il capitano pronto a guidare la squadra alla vittoria.

Roma. Tante assenze per la Roma, Gasperini dovrà faticare molto per capire chi far scendere in campo a San Siro. Il tecnico dovrà rinunciare a giocatori chiave come Koné, Wesley e Dybala. Gasperini spera di recuperare Soulé almeno per la panchina, ma dal 1′ dovrebbe toccare a Pisilli e Pellegrini alle spalle di Malen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Dove vedere Inter-Roma

Inter-Roma sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e visibile in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) per tutti coloro i quali sono abbonati sia a DAZN che a Sky, attivando Zona DAZN. La partita di San Siro verrà trasmessa anche in streaming, disponibile sul sito di DAZN, scaricando l’app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.