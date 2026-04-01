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lunedì, Aprile 6, 2026
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Calciomercato Juventus, Ugarte osservato speciale: pronto a sostituire Koopmeiners

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2024 2025: empoli vs juventus
Teun Koopmeiners perplesso ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus già in accelerata verso il futuro. Il nuovo diesse Ottolini sta lavorando per un grande acquisto: Manuel Ugarte. Il giovane mediano uruguaiano, 24 anni, potrebbe approdare a Torino per rinforzare la rosa a Luciano Spalletti nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, si torna forti su Ugarte

La Juventus segue Manuel Ugarte, il direttore sportivo Marco Ottolini ha seguito il giocatore all’Allianz Stadium in occasione dell’amichevole tra Algeria e Uruguay. Ottolini e la Juve hanno il classe 2000 nel mirino già da tempo. Il 24enne è un chiodo fisso della dirigenza bianconera fin dai tempi dello Sporting Lisbona, soprattutto perché rappresenta il profilo ideale per equilibrio e dinamismo richiesti dalla Spalletti, specialmente in un reparto molto probabilmente lascerà uno spazio libero per l’addio di Koopmeiners.

Oggi parlare di trattativa è ancora prematuro, di certo c’è il rinnovato interesse della Juventus per Manuel Ugarte. Un possibile affondo è infatti legato a determinate circostanze che devono verificarsi, prima su tutte la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche l’uscita dalla rosa di Teun Koopmeiners. C’è infine l’aspetto economico legato alle richieste del Manchester United da tenere in considerazione, la valutazione del giocatore da parte dei Red Devils resta importante: circa 50 milioni di euro. La Juventus, per il momento, continua a monitorare la situazione in disparte, ma non è da escludere che la pista possa scaldarsi già dalle prossime settimane.

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