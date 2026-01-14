Inter-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Oggi il recupero di Inter-Lecce, valido per la 16esima giornata di Serie A Tim. La sfida, che si giocherà allo Stadio Meazza di Milano, ha fischio d’inizio oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 20:45. Arbitro di gara il signor Maresca di Napoli.

Inter-Lecce, probabili formazioni

L’Inter arriva al match di oggi dopo il 2-2 contro il Napoli. Fino ad oggi i nerazzurri hanno ottenuto 14 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, e hanno segnato complessivamente 42 gol e ne hanno subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 10 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Medon Berisha con 2 reti. I salentini arrivano a San Siro dopo la sconfitta contro il Parma in casa.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu. A disposizione: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Cocchi, Luis Henrique, Frattesi, Sucic, Esposito, Lautaro.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Samooja, Kouassi, Perez, Jean, Ndaba, Sala, Fofana, Helgason, Kaba, Ngom, N’Dri, Morente, Penev, Gorter, Kovac.

Dove vedere Inter-Lecce

Inter-Lecce si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano alle ore 20:45 di oggi 14 gennaio 2026. L’arbitro di Inter – Lecce è il signor Fabio Maresca di Napoli. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).