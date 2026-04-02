Il calciomercato Milan è stato scenario di una strana vicenda con il caso André. Ma i rossoneri hanno abbandonato la pista e hanno spostato l’obiettivo su Leon Goretzka.

Calciomercato Milan, rapporti intensificati per Goretzka

La trattativa con il Corinthians, per André, nonostante il forte interesse del Milan per il calciatore, sembra essere naufragata. I continui rilanci del club brasiliano, che avrebbe più volte provato a ritrattare l’accordo di massima raggiunto a 17 milioni di euro complessivi, ha spinto i rossoneri a fermare tutto. Il Milan lascia così campo libero a Benfica e Atletico Madrid per il giocatore e si concentra su Leon Goretzka.

A Via Aldo Rossi, l’attenzione si è spostata al ruolo di mezzala destra, individuando in Leon Goretzka il profilo giusto per rinforzare la rosa a Max Allegri. Il 31enne centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e rappresenta un’opportunità di mercato rilevante. Un parametro zero d’eccellenza che farebbe la differenza con la sua tecnica e la sua esperienza. A Milano, negli ultimi giorni, avrebbero intensificato i contatti con l’entourage del giocatore per capire i margini dell’operazione. Con l’arrivo di Goretzka a Milano, insieme a Rabiot e Luka Modric (con il rinnovo imminente), l’organico di Milanello avrebbe la profondità necessaria per affrontare il campionato che si prospetta intenso ed interessante tra campionato e Champions League.