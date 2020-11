Juventus, Cristiano Ronaldo può restare. La situazione sul rinnovo

Il portoghese è costantemente accostato a diverse squadre ma il suo futuro può essere ancora a Torino

Sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus ci sono molti punti interrogativi. Il portoghese col passare delle settimane è sempre accostate a squadre diverse, quasi come a voler sottolineare che il suo futuro non sembra più essere in Italia. Attualmente Ronaldo è il vero leader tecnico della squadra di Andrea Pirlo, è lui il trascinatore di una Juventus ancora in costruzione. Per questo motivo la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di privarsene. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Ronaldo resterà alla Juventus almeno fino al 2022. Questo non esclude poi un’eventuale rinnovo. Naturalmente il dt Fabio Paratici non potrà garantirgli i 30 milioni di euro netti attuali ma una cifra che possa convincerlo a restare ancora. La Juventus crede fortemente nella permanenze, una forte messaggio lo ha inivato proprio lo stesso Paratici prima della gara contro il Cagliari. Ecco che cosa ha detto ai microfoni di DAZN: “Posso rassicurarvi su Ronaldo, il suo futuro è alla Juve. Ogni giorno si è accostati ad altre squadre e non ci facciamo caso”.