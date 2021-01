Juventus, acquisto a sorpesa dalla Francia: è già a Torino per le visite mediche

La Juventus è alla ricerca di una quarta punta per rinforzare il reparto offensivo, i bianconeri però dimostrano di essere attenti anche negli altri reparti.

Un acquisto totalmente a sorpresa, inaspettato e lavorato sotto traccia, a Torino arriva una giovane stellina francese che in patria danno dal sicuro avvenire. Oggi al JMedical di Torino, oltre agli infortunati Dybala e McKennie, è presente un volto nuovo: Abdoulaye Dabo. Il giocatore arriva dal Nantes in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni e farà parte inizialmente dell’under 23 di mister Zauli.

In Francia viene considerato un esterno destro offensivo dal sicuro avvenire, ricorda Kinglsey Coman per caratteristiche, giocatore che a Torino non hanno potuto apprezzare pienamente. Dabo è da tempo nel giro delle nazionali giovanili francesi, ora a 19 anni è atteso il suo grande salto in un top club come la Juventus. Dabo ha iniziato la carriera come mediano davanti alla difesa per poi essere spostato sull’esterno per esaltarne le caratteristiche.