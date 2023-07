Calciomercato Juventus, dentro Morata e fuori Vlahovic: l’ex calciatore dice sì

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e opinionista ha parlato dei vari attaccanti sul mercato, da Scamacca fino ad arrivare a Icardi e Morata. Uno di questi tre potrebbe far molto comodo alla Juventus anche se prima c’è da definire la questione legata a Vlahovic, che potrebbe essere ceduto per fare cassa.

Brambati: “Scommeterei su Vlahovic fossi una big”

Icardi, Scamacca, Morata, su chi punterebbe?

​​​​​​​”Morata alla Juventus per Vlahovic? Per me Vlahovic è un grande giocatore e scommetterei su di lui, ma allenato da un tecnico come dico io. Me lo ricordo alla Fiorentina con una mobilità e fisicità diversa. Se fossi un dg di una big, punterei tutta la vita su Vlahovic. Per gli altri tre dico Scamacca col West Ham ha fatto male e si è fatto male, chi lo prende deve rimetterlo in sesto e capire che scommessa vuole fare. Morata è un usato sicuro ma che non arriva a fare 20-22 gol all’anno, cosa che fa Icardi. Sarebbe però una grandissima scommessa quest’ultimo, perché mi sembra che in Turchia abbia avuto un rendimento altalenante. Bisogna capire le motivazioni. Se messo nelle condizioni e con le motivazioni giuste può fare davvero bene, e lo vedo alla Roma”. Questa la domanda fatta all’ex calciatore.