Calciomercato Milan, due gli ostacoli sulla strada di Morata

Milan, strada in salita per Alvaro Morata

Milan, in Via Aldo Rossi salgono le quotazioni di Alvaro Morata per il ruolo di punta. Messe a fuoco lento le candidature di Romelu Lukaku e Mauro Icardi, Geoffrey Moncada è al lavoro con l’Atletico Madrid per capire la fattibilità di un affare che si prospetta tutt’altro che semplice nelle modalità.

Milan-Morata, due ostacoli al via libera

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, la prossima settimana ci sarà un incontro tra le parti in causa. Al momento sono due gli ostacoli che si frappongono tra Morata e il suo ritorno in Italia. Il primo è l’ingaggio, con lo spagnolo che percepisce 9 milioni di euro all’anno, cifra decisamente oltre i parametri rossoneri. La seconda criticità, invece, è rappresentata dalla clausola rescissoria presente nel contratto di Morata. Due punti che dovranno essere superati, per spianare la pista che riporterebbe l’ex Juventus in serie A.