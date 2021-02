La dirigenza accellera per Depay, l'olandese può arrivare a parametro zero

I bianconeri fanno sul serio per Memphis Depay, il giocatore lascerà il Lione a parametro zero. Accellerata nelle ultime ore

Fino a qualche settimana fa il nome di Memphis Depay era stato accostato alla Juventus in maniera molto blanda. Si era parlato di un interesse molto forte ma di concreto non c’è stato quasi nulla. L’olandese è in scadenza e quindi lascerà il Lione a parametro zero. Un’occasione importante che i dirigenti bianconeri non vogliono farsi sfuggire, soprattutto Fabio Paratici considerando che il classe 1994 è un vero e proprio pallino per il dirigente.

Accelerata nelle ultime ore

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes, la Juventus avrebbe contattato l’agente del giocatore per convincerlo a farlo venire in Italia e a legarsi al progetto bianconero. Conferme a tal proposito arrivano anche da fonti nazionali visto che Il Corriere di Torino ha riferito come la Juventus avrebbe addirittura riformulato la proposta proponendo un quadriennale da 5 milioni a stagione. La Juventus, al momento, resta la favorita. Anche il Barcellona è sulle tracce del giocatore da tempo ma i problemi economici che attanagliano il club non permetteranno ai blaugrana di fare spese folli per portarlo in Spagna.