Calciomercato Juventus

L’intesa tra Milan e Gigio Donnarumma con il suo agente è sempre più lontana. Raiola si guarda intorno e ha approfittato dell’interesse della Juve per trovare un posto al suo assistito. La dirigenza rossonera non ha voluto cedere alle richieste di Raiola, 10 milioni di euro, i rossoneri non hanno intenzione di andare oltre gli 8 milioni. La scadenza è vicina, 30 giugno 2021, la Juventus prova a portarlo via da Milano.

Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma

La Juventus potrebbe riuscire a prendere il più grande talento italiano che ci sia in circolazione, strappandolo a una diretta concorrente, magari anche a parametro zero, vista l’imminente scadenza di contratto. Gigio Donnarumma potrebbe diventare il prossimo portiere bianconero.

I rossoneri, che intanto già si stanno tutelando, cercando il prossimo estremo difensore da portare a Milanello, hanno fatto l’ultima offerta a Donnarumma: 8 milioni netti bonus inclusi. Per Raiola e il suo assistito sono troppo pochi. A Torino sono pronti a contrattare con un’offerta in tasca più alta. Il presidente della Juventus ha già la mossa pronta con una proposta superiore ai 10 milioni netti. Per gli anni di contratto, ancora nono c’è nessuna certezza, così come per oneri accessori da girare al super agente.