Calciomercato Juventus, doppio colpo per Allegri

Per migliorare la propria rosa la Juventus sta cercando giocatori di qualità che possano cambiare gli equilibri in campo. Quali migliori scelte se non quella di Milinkovic-Savic e Domenico Berardi? Il primo è un centrocampista completo, capace di dominare la mediana con la sua fisicità e la sua raffinata tecnica. Il giocatore neroverde, invece, parlano i suoi numeri: nella passata stagione, per colpa degli infortuni, ha giocato solo 26 partite in Serie A, ma è riuscito comunque a segnare 12 goal e a realizzare 7 assist.

Calciomercato Juventus, la strategia dei bianconeri per il doppio colpo

Da vedere quale sarà la strategia di Giuntoli per arrivare ad essi. Per quanto riguarda Milinkovic, Lotito per ora chiede 40 milioni di euro, anche se sicuramente si abbasserà con il tempo. Berardi invece viene valutato dal Sassuolo intorno ai 20 milioni, ma la Juve potrebbe spendere meno in virtù dei buoni rapporti con egli emiliani.