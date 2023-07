Calciomercato Juventus, si complica Zielinski: ecco il vero obbiettivo dei bianconeri

La Juventus continua a visionare giocatori utili al progetto. Con ogni probabilità nei prossimi giorni verrà ufficializzato Cristiano Giuntoli e finalmente i bianconeri potranno muoversi sul mercato con criterio. Finora però, Manna si è comportato molto bene come direttore sportivo della prima squadra e potrebbe essere una pedina fondamentale al fianco dell’ex ds del Napoli. Intanto, si pensa a un colpo a centrocampo che molto probabilmente non sarà Zielinski.

Piace un giocatore del Cagliari

L’obbiettivo su cui vorrebbe puntare la dirigenza bianconera potrebbe essere Nahitan Nandez. L’uruguaiano piace molto ad Allegri per la sua duttilità e non è da escludere che nei prossimi giorni la Juve tenti l’affondo decisivo per il centrocampista.