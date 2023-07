Calciomercato Juventus, altro acquisto per la fascia dopo Weah: tre nomi sul taccuino

In vista della prossima stagione, la Juventus starebbe rivoluzionando la fascia destra: oltre a Weah sarebbe in arrivo un altro colpo

La Juventus, dopo un’annata particolarmente difficile per via dei processi a cui è stata sottoposta, vuole tornare protagonista in campionato: per questa ragione, oltre a Weah, i bianconeri starebbero cercando un altro esterno destro.

Juventus, da Castagne a Holm: gli obiettivi per la fascia destra

Dopo l’addio di Juan Cuadrado, la Juventus starebbe rivoluzionando la fascia destra: già acquistato Timothy Weah, sarebbero tre i nomi nel taccuino di Cristiano Giuntoli, nuovo Ds della Vecchia Signora. Da tempo si vocifera che Madama sia dietro a Timothy Castagne, laterale attualmente al Leicester che è retrocesso in Championship, ma, nonostante ciò, il club inglese chiederebbe circa 15 milioni di euro; l’altro calciatore accostato ai bianconeri, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe Nahitan Nandez, fresco di promozione con il Cagliari, il quale conosce molto bene la Serie A. Un nome tornato in voga nelle ultime ore sarebbero quello di Emil Holm, il quale si è infortunato dopo un buon avvio con lo Spezia. Tra questi tre giocatori, dunque, dovrebbe uscire l’alternativa a Timothy Weah.