Calciomercato Juventus, futuro incerto per Chiesa | Giuntoli riflette sulla situazione

L’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus sarà importante anche per capire il futuro di Federico Chiesa: l’esterno bianconero non ha ancora ripreso i livelli delle stagioni passate, complice anche un rientro tardivo dall’infortunio al ginocchio patito la stagione scorsa.

Calciomercato Juventus, il futuro di Chiesa è in bilico: tante squadre sull’esterno

Come riportato da Sportmediaset, si fanno insistenti le voci di mercato che vogliono Chiesa lontano da Torino la prossima stagione. In pole position resta il Newcastle, squadra favorita per l’acquisto di Chiesa, ma ci sono anche Aston Villa, Liverpool, Bayern Monaco e PSG interessate. La Juve valuta il giocatore almeno 60 milioni. Si deve decidere se separarsi con un’offerta adeguata o migliorare la convivenza tra Allegri e Chiesa per cercare di regalare ai bianconeri una stagione vincente.