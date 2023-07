Calciomercato Juventus, o 40 milioni o niente

Sono tante le beghe che in questi giorni stanno assorbendo la Juventus. La società dovrà riscattarsi dopo una stagione a dir poco fallimentare. Con Dusan Vlahovic che rappresenta ancora un’incognita ed Alex Sandro che vuoi per il rinnovo scattato automaticamente sta rifiutando le offerte provenienti dalla Turchia, adesso a gettare ulteriore preoccupazione sono i punti di fermi di Claudio Lotito, padron della Lazio.

Calciomercato Juventus, difficile smuovere il presidente biancoceleste

La vecchia signora è sulle tracce del pezzo pregiato di casa Lazio, vale a dire Milinkovic-Savic. Sebbene il contratto del serbo scada tra un anno, sono davvero molte le squadre che hanno puntato gli occhi su di lui. La Juventus ha molta concorrenza per aggiudicarsene le prestazioni ma quello che forse demotiva un po’ la dirigenza bianconera, è che Lotito al di sotto dei 40 milioni non è disposto neppure a mettersi seduto e discutere. Un segnale chiaro e deciso rivolto un po’ a tutte le contendenti. E forse i bianconeri più di tutti sono quelli che maggiormente potrebbero essere tagliati fuori, in virtù di una politica di mercato incentrata su investimenti promettenti e non su spese folli.