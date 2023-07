Juventus, Alex Sandro ostacola il mercato | Ecco perchè

In casa Juventus si continua a lavorare alle uscite visto che la rifondazione di Giuntoli sta per avere inizio. Tra i tanti calciatori sul mercato, c’è anche Alex Sandro, che avrebbe detto no all’Arabia e che sarebbe un problema per i bianconeri visto l’alto ingaggio del calciatore ex Porto.

Calciomercato Juventus, Allegri aspetta acquisti

Il terzino, messo ormai alle porte da Allegri, avrebbe diversi estimatori in Turchia, e con il benestare della Juventus, starebbe pensando di aspettare la giusta offerta visto che Giuntoli ha bisogno di cedere il più possibile per reinvestire tutto sul mercato, visto che ad Allegri servono rinforzi in tutti i reparti.