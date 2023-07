Calciomercato Juventus, Manna pronto a due sacrifici: nel mirino Zaniolo e Milinkovic

La Juventus sta muovendo i primi passi per la nuova stagione. L’approdo di Giuntoli servirà a sistemare sia rosa che società, intanto Manna cerca di progettare il futuro bianconero. L’idea della nuova dirigenza è quella di svecchiare la rosa ed inserire forze fresche ma per farlo bisognerà cedere qualcuno per poter far mercato.

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Chiesa i cedibili

L’obiettivi primari della nuova Juventus sono Milinkovic-Savic e Zaniolo. Per arrivare a questi due big, però, ci sarà bisogno di sacrificarne altri due e l’idea è quella di cedere Vlahovic e Chiesa. Il serbo ha mercato all’estero e non piace ad Allegri, mentre nel secondo caso il ragazzo chiede un ingaggio troppo elevato per ciò che ha dimostrato. Questi sono i due big che la Juventus è pronta a cedere per fare un super mercato.