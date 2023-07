Calciomercato Juventus, i bianconeri fanno sul serio per il laterale destro | I dettagli

Orfana di Cuadrado, la Juventus cerca un laterale destro che possa sostituire il colombiano che ha concluso la sua avventura con i bianconeri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giuntoli sarebbe pronto a mettere sul piatto 12 milioni per lo svedese Emil Holm, laterale destro dello Spezia. Il giocatore è sul taccuino dell’ex Ds del Napoli da tempo, anche se i liguri vorrebbero almeno 15 milioni per il giocatore.

Calciomercato Juventus, scopriamo chi è Emil Holm, l’obiettivo dei bianconeri per la fascia destra

Classe 2000, Holm è cresciuto nelle giovanili dell‘IFK Goteborg, squadra svedese. Ha esordito in prima squadra nel 2019, prima di passare ai danesi dello SønderjyskE nel 2021 e poi in Italia allo Spezia, nell’estate del 2022. Nella passata stagione ha collezionato 20 presenze in Serie A, realizzando 1 goal e 2 assist.