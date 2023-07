Juventus, entusiasmo Weah: “Felice di essere bianconero. È uno dei migliori club al mondo”

Timothy Weah, ufficializzato nella giornata di oggi il suo tesseramento in bianconero, ha parlato ai canali ufficiali della Vecchia Signora: “Sono entusiasta, onorato e felice. È un sogno che si avvera. È uno dei migliori club al mondo, sono felicissimo di essere bianconero”. Lo statunitense ha poi parlato del perché ha scelto la Juve: “Il club, la storia, i calciatori, l’allenatore e lo staff. La fiducia che tutti hanno riposto in me, qui mi sento a casa. I tifosi sono venuti a salutarmi prima delle visite. Sono contento, mi sento a casa e non vedo l’ora di iniziare”.

Timothy parla del papà George e del ruolo preferito

Timothy Weah si è espresso su papà George: “Il periodo di mio padre al Milan fa parte della storia della mia famiglia. Ed è stato un periodo molto importante. Ora suo figlio ha la possibilità di giocare in Serie A e di giocare in uno dei club più importanti. È meraviglioso. Ed è una delle sue squadre preferite, è un grande tifoso della Juventus. Questo ha facilitato la mia scelta”. Per quanto riguarda il ruolo preferito e le sue caratteristiche ha detto: “Sono un giocatore molto intenso, che ama correre, crossare e fornire assist. Penso che mi troverò al meglio con i miei compagni. Spero di poterli aiutare a segnare molti gol. Sono uno che lavora sodo e lavorerò per la squadra senza risparmiarmi. Ho un ruolo preferito, che è quello di esterno basso. Penso che giocherò lì, è un nuovo ruolo per me ma mi piace molto. Ho giocato come attaccante e sulla fascia, penso mi aiuterà molto. Sono pronto a giocare dove mi metterà il mister“.