Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano Castagne | C’è l’offerta

Timothy Castagne resta uno degli obiettivi principali del calciomercato della Juventus. Secondo quanto riportato da SkySport, l’ex atalantino sarebbe una richiesta di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese avrebbe dato l’ok per il via libera per l’acquisto del giocatore. L’olandese interessa anche al Brighton, interessato a lui per la sua duttilità, anche se lui gradirebbe un ritorno in Italia.

Calciomercato Juventus, i bianconeri trattano per Castagne

I contatti tra la Juventus e il Leicester stanno andando avanti da diverso tempo, ma per ora non si è trovato ancora alcun accordo. Gli inglesi vorrebbero 15 milioni di euro per l’acquisto del calciatore, con i bianconeri che vorrebbero abbassare questa richiesta: i piemontesi vorrebbero acquistare il giocatore per una cifra non superiore ai 10 milioni di euro.